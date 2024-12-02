Кремль оценил возможность переговоров с Украиной в 2025 году

Главное для России при урегулировании украинского конфликта — обеспечить собственные интересы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая допустила проведение переговоров по Украине в 2025 году.

«Все будет зависеть от того, как будут развиваться события, но для нас главное - добиться тех целей, которые поставлены. Мы продолжаем специальную военную операцию. Ситуация на фронтах хорошо известна. И мы намерены в любом случае обеспечить наши собственные интересы», — приводит ТАСС заявление Пескова.

Матвиенко считает более высокой вероятность реальной попытки начать переговоры и встречи по Украине в 2025 году, чем то, что их не будет.

«Верю ли я, что переговоры возможны? Выражу исключительно личное мнение. Считаю, вероятность того, что будет реальная попытка начать такие переговоры и встречи в 2025 году, значительно выше, чем вероятность того, что таких попыток сделано не будет. Это, повторяю, мой личный прогноз. Что будет дальше — посмотрим», — сказала Матвиенко.