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Оксфордский словарь объявил слово 2024 года

Источник:
Sibnet.ru
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Оксфордский словарь английского языка объявил выражение brain rot словом 2024 года, сообщает пресс-служба издательства университета Oxford University Press.

Словосочетание было выбрано на основе общественного голосования. Респондентам предстояло сделать выбор из шести слов-кандидатов, шорт-лист был составлен экспертами и отражал ключевые настроения и обсуждения уходящего года.

Буквальный перевод словосочетания brain rot — «разложение мозга». Таким выражением обозначают предполагаемое ухудшение психологического состояния и когнитивных навыков из-за чрезмерного потребления информации, в особенности онлайн-контента.

Впервые выражение было зафиксировано в книге Генри Торо «Уолден, или Жизнь в лесу» (1854), в которой автор критиковал общественную склонность обесценивать сложные идеи в пользу простых. За год частота использования данного словосочетания выросла на 230%.

В прошлом году Оксфордский словарь выбрал главным словом rizz — это существительное обозначает шарм, привлекательность, способность привлечь романтического или сексуального партнера.

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