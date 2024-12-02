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Действие ОСАГО распространили на Белоруссию

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин подписал закон, который расширяет действие полиса ОСАГО на территорию Белоруссии. Опубликованный на официальном портале правовых актов документ вступит в силу с 1 января.

Расширение действия полиса ОСАГО на территорию соседней страны будет оформляться как дополнительное соглашение к договору. Владельцев авто, которым не требуется такое ОСАГО, изменения не затронут.

При наступлении страхового случая урегулирование убытков будут проводить по законам той страны, в которой произошло ДТП. Выдавать полисы ОСАГО смогут страховщики с местом постоянного нахождения в одной из стран Союзного государства.

Отмечается, что расширение ОСАГО на Белоруссию будет востребовано россиянами, которые часто пересекают границу Союзного государства. К ним относятся жители приграничных регионов, а также водители грузовых автомобилей.

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Авто #Автоправо
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physx

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Kukuh88

Наркота, оружие, неуплата налогов - это конечно заражение грубой политикой

d6w58vnowu

"Я тебя породил, я тебя и помилую!" что-ли?

mosquito__2010

пытаются из грузии вторую украина состряпать.отлично представляю возможную реальность для грузии приготовленную...