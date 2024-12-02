Российские ученые потеряли доступ к Большому адронному коллайдеру

России отказали в продлении договора на получение статуса страны-наблюдателя, что давало право на научную работу в Европейской организации ядерных исследований (CERN).

Таким образом, с 1 декабря 2024 года российские ученые не смогут работать на Большом адронном коллайдере. В проектах CERN до недавнего времени участвовали порядка 500 исследователей из России.

Иностранные специалисты были против исключения российских ученых. Однако решение принимали на уровне правительств. Во время голосования не хватило одного голоса, чтобы российские исследователи сохранили доступ к проектам CERN.

Европейская организация ядерных исследований базируется в окрестностях Женевы. Примечательно, что сотрудничество организации с россиянами не прерывалось даже в разгар холодной войны.

CERN — самая большая на Земле лаборатория физики высоких энергий. Один из наиболее известных проектов организации — Большой адронный коллайдер. Установку используют для ускорения частиц почти до скорости света.

В марте 2022 года после начала военных действий на Украине CERN лишила Россию статуса наблюдателя, а минувшим летом решила не продлевать соглашения о сотрудничестве с Москвой после истечения их сроков действия в 2024 году.