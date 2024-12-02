НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

СК назвал причину смерти четверых детей в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
265 0

Отравление инсектицидами стало причиной смерти четверых детей в Назаровском районе Красноярского края, говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Утром 21 сентября 2024 года семья из шестерых человек, в том числе четверо детей, почувствовали резкое ухудшение состояния здоровья. Всех их госпитализировали. В тот же день скончалась 6-летняя девочка и 13-летний мальчик, на следующий день 11-летняя девочка, в ночное время 23 сентября 12-летняя девочка.

«Согласно заключению экспертов, смерть четверых детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия. С учетом собранных в ходе следствия доказательств и проведенных экспертиз следствием установлено, что причиной гибели детей является попадание компонентов инсектицидного средства в организм», — сказано в сообщении.

Установлено, что накануне отравления глава семьи проводил обработку помещения дома от насекомых инсектицидным аэрозолем.

Еще по теме
Оглашен приговор лжегазовщикам за взрыв дома в Новосибирске
Сжегшему Коран Журавелю вынесли приговор за госизмену
Совладелец «Зимней вишни» Вишневский вышел на свободу по УДО
Осужденная за «Зимнюю вишню» чиновница Комкова попросила свободу
смотреть все
ЧП #Громкое дело #Красноярск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Киев выдвинул России условие для мирных переговоров
Россия нанесла массированный удар по Украине
СВР узнала о планах НАТО ввести на Украину 100 тысяч «миротворцев»
США сравнили «Орешник» с ядерным оружием без радиации
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

physx

Пока хозяин США не даст указание покидать пост президента.

У. Фига Себе

А если ответка прилетит? А нас за шо? Мышление одноклеточных американских имбецилов, которые привыкли...

mosquito__2010

пытаются из грузии вторую украина состряпать.отлично представляю возможную реальность для грузии приготовленную...

Kukuh88

Наркота, оружие, неуплата налогов - это конечно заражение грубой политикой