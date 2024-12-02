СК назвал причину смерти четверых детей в Красноярском крае

Отравление инсектицидами стало причиной смерти четверых детей в Назаровском районе Красноярского края, говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Утром 21 сентября 2024 года семья из шестерых человек, в том числе четверо детей, почувствовали резкое ухудшение состояния здоровья. Всех их госпитализировали. В тот же день скончалась 6-летняя девочка и 13-летний мальчик, на следующий день 11-летняя девочка, в ночное время 23 сентября 12-летняя девочка.

«Согласно заключению экспертов, смерть четверых детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия. С учетом собранных в ходе следствия доказательств и проведенных экспертиз следствием установлено, что причиной гибели детей является попадание компонентов инсектицидного средства в организм», — сказано в сообщении.

Установлено, что накануне отравления глава семьи проводил обработку помещения дома от насекомых инсектицидным аэрозолем.