Более 300 тыс. военных прошли обучение в полках резерва для СВО

Более 300 тысяч военнослужащих прошли курс обучения в полках резерва перед отправкой в зону проведения специальной военной операции (СВО), сообщил начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ Иван Бувальцев.

«Серьезные успехи достигнуты в полках резерва. Именно там готовят военнослужащих, которые добровольно заключили контракт, к участию в специальной военной операции. Сформированные в этих целях семь рот инструкторов и восемь учебных рот подготовки специалистов обучили свыше 300 тыс. военнослужащих», — рассказал Бувальцев в интервью «Красной звезде».

По его словам, сейчас в процессе обучения акцентированное внимание уделяется индивидуальной подготовке военнослужащих. Среди изучаемых дисциплин — огневая, тактическая, инженерная подготовка, тактическая медицина и специальная подготовка в зависимости от военно-учетной специальности.

Этап одиночной подготовки завершается комплексными тактическими занятиями, на которых военнослужащие осваивают тактику действий в составе боевых элементов и малых тактических групп — боевых двоек, троек, пятерок.

Бувальцев подчеркнул, что организация и проведение боевой подготовки осуществлялись на основе тщательного изучения боевого опыта СВО. Выработанные при этом приемы и способы ведения боевых действий оперативно внедрялись в процесс обучения.