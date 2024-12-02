НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Эксперты спрогнозировали стоимость яиц к Новому году

Источник:
«Парламентская газета»
249 1

Цены на куриные яйца к Новому году могут подрасти на 3-4%, что станет отражением повышенного спроса на них к праздникам, сообщил председатель торгово-промышленной палаты по развитию потребительского рынка Александр Борисов.

В 2023 году яйца установили ценовой рекорд, прибавив за 12 месяцев 61,4 процента. Росстат зафиксировал цену в 132,45 рубля за десяток. После вмешательства президента к концу января, по данным Росстата, десяток стоил уже 100,78 рубля. В конце ноября цена установилась в районе 101 рубля, рассказала «Парламентской газете» генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева.

По ее словам, отпускные цены на куриное яйцо поднялись на 7,5%, относительно сентября 2024 года. «Но этот рост не позволил восстановить снижение стоимости с января 2024 года. И по сравнению с началом года уровень оптовых цен оказался ниже на 18 процентов», — отметила она.

«Производители сохраняют доступность куриного яйца для потребителя в ущерб своей маржинальности», — добавила эксперт.

Борисов сообщил, что, несмотря на возвращение ввозной пошлины, дефицита не будет ни по курам, ни по яйцам. «Цены, скорее всего, еще подрастут на 3-4% к Новому году. Но это станет своеобразным регулятором спроса», — сказал он.


Еще по теме
Эксперты подсчитали стоимость новогоднего стола
Мандарины резко подорожают перед Новым годом
Производители и торговля снизят цены на молоко и масло
Генпрокуратуру и ФАС попросили проверить цены на картофель
смотреть все
Экономика #Продукты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Киев выдвинул России условие для мирных переговоров
Россия нанесла массированный удар по Украине
СВР узнала о планах НАТО ввести на Украину 100 тысяч «миротворцев»
США сравнили «Орешник» с ядерным оружием без радиации
Обсуждение (1)
Картина дня
Более 300 тыс. военных прошли обучение в полках резерва для СВО
СК назвал причину смерти четверых детей в Красноярском крае
Байден помиловал своего сына Хантера
Минобороны РФ рассказало об отражении атак боевиков в Сирии
О самом главном
Чем выгорание отличается от депрессии
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

physx

Пока хозяин США не даст указание покидать пост президента.

У. Фига Себе

А если ответка прилетит? А нас за шо? Мышление одноклеточных американских имбецилов, которые привыкли...

mosquito__2010

пытаются из грузии вторую украина состряпать.отлично представляю возможную реальность для грузии приготовленную...

Kukuh88

Наркота, оружие, неуплата налогов - это конечно заражение грубой политикой