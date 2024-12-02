Эксперты спрогнозировали стоимость яиц к Новому году

Цены на куриные яйца к Новому году могут подрасти на 3-4%, что станет отражением повышенного спроса на них к праздникам, сообщил председатель торгово-промышленной палаты по развитию потребительского рынка Александр Борисов.

В 2023 году яйца установили ценовой рекорд, прибавив за 12 месяцев 61,4 процента. Росстат зафиксировал цену в 132,45 рубля за десяток. После вмешательства президента к концу января, по данным Росстата, десяток стоил уже 100,78 рубля. В конце ноября цена установилась в районе 101 рубля, рассказала «Парламентской газете» генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева.

По ее словам, отпускные цены на куриное яйцо поднялись на 7,5%, относительно сентября 2024 года. «Но этот рост не позволил восстановить снижение стоимости с января 2024 года. И по сравнению с началом года уровень оптовых цен оказался ниже на 18 процентов», — отметила она.

«Производители сохраняют доступность куриного яйца для потребителя в ущерб своей маржинальности», — добавила эксперт.

Борисов сообщил, что, несмотря на возвращение ввозной пошлины, дефицита не будет ни по курам, ни по яйцам. «Цены, скорее всего, еще подрастут на 3-4% к Новому году. Но это станет своеобразным регулятором спроса», — сказал он.