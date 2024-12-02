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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Захарова заявила, что «хозяева» предали Зеленского

Источник:
Sibnet.ru
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Хозяева Владимира Зеленского предали его, их цель была не в оказании помощи Украине, а в нанесении ущерба России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так Захарова прокомментировала слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Украина должна самостоятельно принимать решение об отказе от территорий для урегулирования конфликта.

«Сначала Киеву надо подумать о том, как мобилизовать детей Вашингтону на умиление, а когда и тех не останется, начать думать о территориальных уступках. Предали Зеленского хозяева. Так они всегда предают. Потому что цель их была не помощь Украине, а ущерб России. Проблема в том, что многим украинцам преступно внушили, что это одно и то же», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее в интервью телеканалу Sky News Владимир Зеленский допустил остановку «горячей фазы» конфликта в том случае, если подконтрольные Киеву территории возьмут «под зонтик» НАТО.

Это было первое заявление Зеленского с февраля 2022 года о том, что он готов завершать конфликт без возвращения утраченных территорий.

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Политика #Мир
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