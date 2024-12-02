Стоимость набора основных продуктов для новогоднего стола в
2024 году составила чуть более 8,1 тысячи рублей, что на 11,4% выше, чем годом
ранее, подсчитали эксперты «Руспродсоюза».
Эксперты включили в расчет 19 наименований, таких как
салаты, сырокопченая колбаса, мандарины, шампанское и конфеты. Цена самого
скромного новогоднего стола превысила 8,1 тысячи рублей.
Лидером роста цен стало сливочное масло, подорожавшее на
31%, до 1 тысячи рублей за килограмм. Наоборот, мясо птицы подешевело на 7%, до
214,5 рубля за килограмм.
Самыми дорогими эксперты признали блюда с сырокопченой
колбасой (1,2 тысячи рублей за килограмм) и рыбой лососевых пород (1,2 тысячи
рублей за килограмм).
В разряд деликатесов с высокой ценой попали шоколадные
конфеты (чуть больше 900 рублей) и сыры (840 рублей). Дешевле всего в
новогоднем меню стоят овощи, горошек, куриные яйца и соки.