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Эксперты подсчитали стоимость новогоднего стола

Источник:
«Известия»
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Стоимость набора основных продуктов для новогоднего стола в 2024 году составила чуть более 8,1 тысячи рублей, что на 11,4% выше, чем годом ранее, подсчитали эксперты «Руспродсоюза».

Эксперты включили в расчет 19 наименований, таких как салаты, сырокопченая колбаса, мандарины, шампанское и конфеты. Цена самого скромного новогоднего стола превысила 8,1 тысячи рублей.

Лидером роста цен стало сливочное масло, подорожавшее на 31%, до 1 тысячи рублей за килограмм. Наоборот, мясо птицы подешевело на 7%, до 214,5 рубля за килограмм.

Самыми дорогими эксперты признали блюда с сырокопченой колбасой (1,2 тысячи рублей за килограмм) и рыбой лососевых пород (1,2 тысячи рублей за килограмм).

В разряд деликатесов с высокой ценой попали шоколадные конфеты (чуть больше 900 рублей) и сыры (840 рублей). Дешевле всего в новогоднем меню стоят овощи, горошек, куриные яйца и соки.

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Экономика #Продукты
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