Каллас допустила отправку европейских войск на Украину

Новый верховный представитель по иностранным делам, бывшая
премьер-министр Эстонии Кая Каллас не исключила направление европейских военных
на Украину.
«До сегодняшнего дня обсуждалось, какие страны готовы
направить своих военных на Украину. Я думаю, не стоит ничего исключать и
допускать двусмысленность в стратегических вопросах», — цитирует ТАСС Каллас.
По ее словам, Европе должна «принадлежать важная роль» в
случае достижения соглашения о прекращении огня, что может предусматривать
направление войск для наблюдения за его соблюдением. «В любом случае решать
Украине», — отметила Каллас.
Она считает, что США, с будущей администрацией которых уже «выстраиваются
мосты», выгодно поддерживать Украину, потому что «победа Москвы укрепила бы
Китай, Иран и КНДР, которые уже действуют совместно».
Новые главы европейской дипломатии и Евросовета Кая Каллас и
Антониу Кошта в первый день своей работы в этих должностях поехали в Киев.