Каллас допустила отправку европейских войск на Украину

Новый верховный представитель по иностранным делам, бывшая премьер-министр Эстонии Кая Каллас не исключила направление европейских военных на Украину.

«До сегодняшнего дня обсуждалось, какие страны готовы направить своих военных на Украину. Я думаю, не стоит ничего исключать и допускать двусмысленность в стратегических вопросах», — цитирует ТАСС Каллас.

По ее словам, Европе должна «принадлежать важная роль» в случае достижения соглашения о прекращении огня, что может предусматривать направление войск для наблюдения за его соблюдением. «В любом случае решать Украине», — отметила Каллас.

Она считает, что США, с будущей администрацией которых уже «выстраиваются мосты», выгодно поддерживать Украину, потому что «победа Москвы укрепила бы Китай, Иран и КНДР, которые уже действуют совместно».

Новые главы европейской дипломатии и Евросовета Кая Каллас и Антониу Кошта в первый день своей работы в этих должностях поехали в Киев.