НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Каллас допустила отправку европейских войск на Украину

Источник:
ТАСС
561 2

Новый верховный представитель по иностранным делам, бывшая премьер-министр Эстонии Кая Каллас не исключила направление европейских военных на Украину.

«До сегодняшнего дня обсуждалось, какие страны готовы направить своих военных на Украину. Я думаю, не стоит ничего исключать и допускать двусмысленность в стратегических вопросах», — цитирует ТАСС Каллас.

По ее словам, Европе должна «принадлежать важная роль» в случае достижения соглашения о прекращении огня, что может предусматривать направление войск для наблюдения за его соблюдением. «В любом случае решать Украине», —  отметила Каллас.

Она считает, что США, с будущей администрацией которых уже «выстраиваются мосты», выгодно поддерживать Украину, потому что «победа Москвы укрепила бы Китай, Иран и КНДР, которые уже действуют совместно».

Новые главы европейской дипломатии и Евросовета Кая Каллас и Антониу Кошта в первый день своей работы в этих должностях поехали в Киев.


Еще по теме
Захарова заявила, что «хозяева» предали Зеленского
Байден помиловал своего сына Хантера
Зурабишвили отказалась покидать пост президента Грузии
Польша отгородится от Украины «Восточным щитом»
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Киев выдвинул России условие для мирных переговоров
Россия нанесла массированный удар по Украине
СВР узнала о планах НАТО ввести на Украину 100 тысяч «миротворцев»
США сравнили «Орешник» с ядерным оружием без радиации
Обсуждение (2)
О самом главном
Чем выгорание отличается от депрессии
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

physx

Пока хозяин США не даст указание покидать пост президента.

У. Фига Себе

А если ответка прилетит? А нас за шо? Мышление одноклеточных американских имбецилов, которые привыкли...

mosquito__2010

пытаются из грузии вторую украина состряпать.отлично представляю возможную реальность для грузии приготовленную...

Killer X

может Ньюсвик стоит поиграть в серию игр Метро? а то как то неубедительно это все.