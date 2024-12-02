НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Алана Мамаева укрепила коалицию в «Звездах в джунглях»

Источник:
Sibnet.ru
293 0
Фото: © кадр из шоу «Здезды в джунглях»

Алана Мамаева впервые отправилась на испытание на вылет в шоу «Звезды в джунглях», ее соперницей стала Наталья Бочкарева.

В 11-м выпуске «Звезды в джунглях» на большое испытание ходили модель Алана Мамаева, актер Вячеслав Манучаров, журналистка Алена Блин (Алена Жигалова) и юморист Омар Алибутаев. 

Им нужно было пройти 3 метра по битому стеклу. Все участники справились и заработали для команды максимальное количество монет, пополнив банк на 2 миллиона рублей.

Это не помешало команде проголосовать против Мамаевой, чтобы отправить ее на испытание. Ключевым было решение Алибутаева, который считает, что Мамаева ничего не делает в лагере. Юморист назван ее «тунеядкой».

Мамаева отправилась на испытание с актрисой Натальей Бочкаревой, которая пополнила команду всего неделю назад. Участницам для победы потребовалось собрать в пары 11 сосудов разного цвета и формы. Но сложность была в том, что они могли видеть только 1 часть элементов, а их пары видели только ведущие.

В итоге удачливее оказалась Мамаева. Бочкаревой пришлось покинуть проект. Модель вернулась в лагерь с двумя голосами. Она укрепила позиции коалиции Алены Блин, в которой состоит.

Еще по теме
Определились все четвертьфиналисты шоу «Экстрасенсы. Реванш»
Определился победитель шоу «Голос. Дети 11»
Финал шоу «Голос. Дети 11» покажут 29 ноября в прямом эфире
Новые участники закончились в шоу «Звезды в джунглях»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Киев выдвинул России условие для мирных переговоров
Россия нанесла массированный удар по Украине
СВР узнала о планах НАТО ввести на Украину 100 тысяч «миротворцев»
США сравнили «Орешник» с ядерным оружием без радиации
Обсуждение (0)
Топ комментариев

physx

Пока хозяин США не даст указание покидать пост президента.

У. Фига Себе

А если ответка прилетит? А нас за шо? Мышление одноклеточных американских имбецилов, которые привыкли...

mosquito__2010

пытаются из грузии вторую украина состряпать.отлично представляю возможную реальность для грузии приготовленную...

Killer X

может Ньюсвик стоит поиграть в серию игр Метро? а то как то неубедительно это все.