Алана Мамаева укрепила коалицию в «Звездах в джунглях»

Алана Мамаева впервые отправилась на испытание на вылет в шоу «Звезды в джунглях», ее соперницей стала Наталья Бочкарева.

В 11-м выпуске «Звезды в джунглях» на большое испытание ходили модель Алана Мамаева, актер Вячеслав Манучаров, журналистка Алена Блин (Алена Жигалова) и юморист Омар Алибутаев.

Им нужно было пройти 3 метра по битому стеклу. Все участники справились и заработали для команды максимальное количество монет, пополнив банк на 2 миллиона рублей.

Это не помешало команде проголосовать против Мамаевой, чтобы отправить ее на испытание. Ключевым было решение Алибутаева, который считает, что Мамаева ничего не делает в лагере. Юморист назван ее «тунеядкой».

Мамаева отправилась на испытание с актрисой Натальей Бочкаревой, которая пополнила команду всего неделю назад. Участницам для победы потребовалось собрать в пары 11 сосудов разного цвета и формы. Но сложность была в том, что они могли видеть только 1 часть элементов, а их пары видели только ведущие.

В итоге удачливее оказалась Мамаева. Бочкаревой пришлось покинуть проект. Модель вернулась в лагерь с двумя голосами. Она укрепила позиции коалиции Алены Блин, в которой состоит.