Newsweek смоделировал ядерный удар по Москве и Пекину

Американское издание Newsweek смоделировало последствия удара США по Москве, Пхеньяну и Пекину термоядерной авиабомбой В83 мощностью 1,2 мегатонны.

Удар по Москве приведет к гибели 1,4 миллиона человек, еще 3,7 миллиона будут ранены. В случае ядерной атаки на Пекин погибнут 1,5 миллиона человек, 3,3 миллиона пострадают. В Пхеньяне удар B83 унесет жизни 1,3 миллиона человек и оставит 1,1 миллиона раненых, подсчитали эксперты издания.

Площадь эпицентра взрыва B83 составит 4,1 квадратных километра. В умеренной зоне поражения окажутся территории площадью 175,34 квадратных километра. Там будут уничтожены жилые здания и произойдут масштабные пожары.

Люди, находящиеся в окружности площадью 546,5 квадратных километра с эпицентром взрыва в центре, получат ожоги третьей степени, которые могут привести к образованию серьезных рубцов, инвалидности и ампутациям.

Newsweek решил смоделировать такие ситуации после того, как президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину.