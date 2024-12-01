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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Ребенок погиб при атаке БПЛА в Брянской области

Источник:
Sibnet.ru
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Ребенок погиб в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата на Стародубский район Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз

«В результате целенаправленной атаки беспилотным летательным аппаратом по мирным жителям в Стародубском муниципальном округе, к сожалению, погиб ребенок. Приношу семье глубокие соболезнования», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Глава региона также сообщил об уничтожении одного жилого дома в результате атаки БПЛА. «В многоквартирном доме повреждено остекление, балконы, фасад», — добавил губернатор.

Тема: Военная операция на Украине
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