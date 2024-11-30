Технология оценки неврологического состояния новорожденных с помощью искусственного интеллекта (ИИ) прошла апробацию и будет применяться в крупнейшем медицинском комплексе США — Маунт-Синай.

Контроль за состоянием новорожденных должен быть постоянным. «Неврологическое ухудшение может произойти неожиданно и иметь разрушительные последствия», – отмечают врачи в публикации ScienceDaily.

Сегодня во многих отделениях интенсивной терапии есть видеокамеры, но они не применяются для анализа состояния пациентов. «Наше исследование показывает, что применение алгоритма ИИ к камерам, которые непрерывно следят за младенцами, является эффективным способом раннего выявления неврологических изменений», – заявил доктор медицинских наук и преподаватель неонатологии в отделении педиатрии Феликс Рихтер.

Алгоритм, получивший название «Pose AI», обучался на 4 тысячах часов видеоматериала, что позволило ему точно отслеживать анатомические особенности детей и прогнозировать такие критические состояния, как седация (нарушение физиологических показателей) и церебральная дисфункция (нарушение работы нервной системы).

Pose AI демонстрирует высокую точность в различных условиях освещения и под разными углами, а также распознает поведение младенцев, исходя из их возраста.

Этот прорыв в области искусственного интеллекта может значительно улучшить методы мониторинга неврологического состояния детей, предоставляя критически важную информацию о состоянии здоровья в режиме реального времени.