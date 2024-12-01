Определились все четвертьфиналисты шоу «Экстрасенсы. Реванш»

Тройка из Александра Кинжинова, Ольги Якубович и Александра Сакова стала последней, кто боролся за место в четвертьфинал проекта «Экстрасенсы. Реванш».

Сначала экстрасенсам нужно было найти необычное испытание — найти среди людей человека со сверхспособностями. Оказалось, что для задания пригласили Александра Шепса и Викторию Райдос — самых известных экстрасенсов ТНТ.

Никто из участников не справился с испытанием, а Шепс и Райдос набросились на членов жюри с обвинениями, что они ставят неправильные оценки.

По итогам следующих испытаний, лучшими стали Саков и Якубович. Александр Кинжинов покинул «Реванш».

В четвертьфинал прошли также Юлий Котов, Тимофей Руденко, Намтар Энзигаль и Виктория Комахина.