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Иностранцы начнут сдавать биометрию при въезде в Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Иностранцы с 1 декабря 2024 года при въезде в Россию начнут сдавать биометрию, соответствующее постановление ранее было принято правительством.

На старте биометрические данные будут собирать у иностранцев, которые прибывают в Россию через пять пунктов пропуска — московские аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково, подмосковный аэропорт Жуковский, а также КПП «Маштаково» на границе с Казахстаном.

С 30 июня 2025 года для иностранцев вне зависимости от пункта въезда МВД будет формировать цифровые профили, в которых в том числе станет указывать биометрические данные. Эксперимент продлится до 30 июня 2026 года.

Собирать биометрию не будут у граждан Белоруссии, сотрудников международных организаций и членов их семей, сотрудников иностранных посольств и консульств, владельцев дипломатических и служебных паспортов с дипломатической или служебной визой, детей до шести лет.

Если иностранец, обязанный сдать биометрию, по прибытии откажется, его могут оштрафовать за нарушение режима государственной границы на 5 тысяч рублей. При этом закрывать въезд в Россию не будут.

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GammiPluh

Ввести "миротворцев", а что они делать будут? встанут перед ВС РФ с оружием? так это не миротворцы, а...

jeryakob

верим. ну не будет же он врать

Asd10

И не говори. Все западные СМИ точно с ума сошли... Ты сам то как? Медкомиссию прошёл? В пехоту годен??