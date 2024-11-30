Скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор» лидирует в голосовании за символы для оборотной стороны новой тысячерублевой банкноты, следует из результатов на сайте Банка России.

В настоящий момент изображение скоростного теплохода набрало более 31 тысячи голосов. На втором месте памятник Салавату Юлаеву в Уфе, — за него проголосовала 21 тысяча человек. На третьем месте Саратовский автомобильный мост через реку Волгу, у него 13 тысяч голосов.

Голосование стартовало на сайте Банка России в минувшую пятницу. Оно завершится 12 декабря в 12.00 по московскому времени. Результаты народного голосования будут учитываться при итоговом выборе символа банкноты.

Тысячерублевая банкнота посвящена Приволжскому федеральному округу. На странице для голосования размещен список 25 объектов из разных регионов Приволжья. Изображение для лицевой стороны уже определено — это Никольская башня Нижегородского Кремля.

Выпуск обновленной купюры был приостановлен в прошлом году, так как изображенное на ней храмовое здание Казанского Кремля без креста вызвало критику РПЦ. В итоге Банк России принял решение провести народное голосование за символы для новой банкноты.

«Метеор» — массовая серия советских скоростных речных пассажирских теплоходов на подводных крыльях, разработанных горьковским (ныне нижегородским) Центральным конструкторском бюро под руководством Ростислава Алексеева.