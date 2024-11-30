Названа дата выхода нового сезона «Плаксы»

Премьера музыкального сериала от Сергея Жукова «Плакса 2» в онлайн-кинотеатре Wink состоится 9 декабря 2024 года.

В новом сезоне к своим ролям вернулись Ника Жукова, Ваня Дмитриенко, Ирина Розанова, Агата Муцениеце, Роман Маякин, к ним присоединились Анар, Баста, рок-группа «Три дня дождя» и ведущий Дмитрий Шепелев с 11-летним сыном Платоном.

Создатели сериала рассказали, что если в первом сезоне «разбирались» с буллингом в школе и его проявлениями. Теперь в фокусе будут более «взрослые» проблемы — культура отмены, испытание славой и деньгами, кибербуллинг, конфликты с родителями.

В «Плаксе 2» Дмитрий Шепелев ведет музыкальный конкурс, в котором участвуют школьники со всей страны, в том числе его сын Платон и главная героиня Маша (Ника Жукова) с группой «Плакса».

Конкурс возглавляет Баста — именно он обращает внимание на талант школьницы и даже поет с ней дуэтом. Однако популярность приводит к тому, что на кону оказываются ее отношения с любимой семьей и молодым человеком.

Для второго сезона написано и записано более двадцати музыкальных композиций, на четырнадцать из которых сняты видеоклипы, передающие настроение главной героини. Релиз альбома с саундтреком из сериала запланирован на 6 декабря.