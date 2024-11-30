Работодатели Новосибирска рассказали о манипуляциях сотрудников

Лесть, жалость и шантаж — основные манипулятивные приемы сотрудников в новосибирских компаниях, выяснил исследовательский центр «Зарплаты.ру».

Руководители рассказали в опросе, что сотрудники-манипуляторы чаще всего хотят повышения зарплаты и изменения графика работы, реже всего — увольнения коллег.

Самый распространенный метод — вызов жалости через рассказ о личных проблемах, этот прием отметили 76% руководителей.

Почти половина сотрудников использовали лесть и чрезмерную похвалу, больше трети шантажировали увольнением, а каждый пятый работник демонстрировал оффер с другого места.

Только 57% работодателей выразили крайне негативное отношение к давлению со стороны подчиненных и даже готовы уволить таких сотрудников. Остальные относятся к этому снисходительно или нейтрально.

В основном начальники или жестко пресекают манипуляцию, или начинают манипулировать в ответ. Только 2% опрошенных заявили, что неспособны защититься и идут на поводу у сотрудников.