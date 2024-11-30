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Режиссер «Бумажного дома» снимет фильм о лагере ГУЛАГа

Источник:
Sibnet.ru
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Карлаг, созданный для казахстанско-испанского фильма «Перемирие»
Фото: © пресс-служба акимата Карагандинской области «Перемирие»

Режиссер хитового сериала «Бумажный дом» снимет испанско-казахстанский фильм «Перемирие» (La Tregua) о Карлаге — одном из крупнейших исправительно-трудовых лагерей СССР, сообщила пресс-служба акимата Карагандинской области.

«Фильм расскажет о непростых судьбах людей, о сохранении человеческого достоинства, несмотря на каждодневную борьбу за выживание», — говорится в сообщении.

Режиссером стал Мигель Анхель Вивас. Главные роли исполнят Мигель Эрран (Рио в «Бумажном доме»), Арон Пипер (Андер Муньос в сериале «Элита»), а также казахстанские актеры Дина Тасбулатова, Алтынай Ногербек, Сергей Уфимцев и Фараби Аккозов.

Съемки картины уже начались в испанском Бильбао, где была построен миниатюрный Карлаг, хотя изначально планировали снимать фильм в Казахстане.

«Перемирие» будет первым проектом Netflix, в котором активное участие примут актеры, продюсеры, координаторы и другие специалисты из Казахстана. Съемки продлятся два с половиной месяца.

Карлаг, или Карагандинский исправительно-трудовой лагерь — один из крупнейших лагерей СССР, действовавший в Казахстане с 1930 по 1959 год, состоял в системе ГУЛАГ НКВД СССР.

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jeryakob

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И не говори. Все западные СМИ точно с ума сошли... Ты сам то как? Медкомиссию прошёл? В пехоту годен??