Режиссер «Бумажного дома» снимет фильм о лагере ГУЛАГа

Режиссер хитового сериала «Бумажный дом» снимет испанско-казахстанский фильм «Перемирие» (La Tregua) о Карлаге — одном из крупнейших исправительно-трудовых лагерей СССР, сообщила пресс-служба акимата Карагандинской области.

«Фильм расскажет о непростых судьбах людей, о сохранении человеческого достоинства, несмотря на каждодневную борьбу за выживание», — говорится в сообщении.

Режиссером стал Мигель Анхель Вивас. Главные роли исполнят Мигель Эрран (Рио в «Бумажном доме»), Арон Пипер (Андер Муньос в сериале «Элита»), а также казахстанские актеры Дина Тасбулатова, Алтынай Ногербек, Сергей Уфимцев и Фараби Аккозов.

Съемки картины уже начались в испанском Бильбао, где была построен миниатюрный Карлаг, хотя изначально планировали снимать фильм в Казахстане.

«Перемирие» будет первым проектом Netflix, в котором активное участие примут актеры, продюсеры, координаторы и другие специалисты из Казахстана. Съемки продлятся два с половиной месяца.

Карлаг, или Карагандинский исправительно-трудовой лагерь — один из крупнейших лагерей СССР, действовавший в Казахстане с 1930 по 1959 год, состоял в системе ГУЛАГ НКВД СССР.