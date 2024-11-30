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Россия нарастила импорт вина из Европы

Источник:
Sibnet.ru
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Россия в сентябре ввезла из стран Евросоюза вина на 47,1 миллиона евро, несмотря на увеличившиеся пошлины, следует из данных Евростата.

Наибольший рост показали французские вина: в сентябре его ввезено на 1,6 миллиона евро против 356 тысяч евро в августе, приводит РИА Новости данные Евростата.

Германия поставила вина на 2,7 миллиона евро, Испания — на 2,4 миллиона евро. Это вдвое больше, чем месяцем ранее.

Италия осталась главным поставщиком вина в Россию среди стран Евросоюза — ее продажи увеличились до 19,5 миллиона евро.

Максимальная стоимость поставок этого алкоголя была зафиксирована в апреле — тогда она достигла 69,2 миллиона евро.

Правительство в начале августа повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран до 25%, но не менее 2 долларов за литр.

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