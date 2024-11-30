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Ростелеком запустит отечественные базовые станции

Источник:
«Интерфакс»
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Ростелеком в начале 2025 года запустит в коммерческую эксплуатацию отечественные базовые станции мобильной связи, сообщил вице-президент компании Алексей Сапунов.

Тестирование российских базовых станций ведется уже около года, для этого был создан пилотный кластер в Нижегородской области, где в тестовом режиме работают порядка 20 базовых станций, уточнил он.

«Мы продолжаем тестирование и надеемся, что в ближайшем будущем, в начале 2025 года, уже в полную коммерцию сможем с нашими базовыми станциями выйти. То есть мы находимся на таком финальном, завершающем этапе», — сказал Сапунов.

Базовую станцию 2G/4G создали специалисты компании «Булат», являющейся дочерним предприятием Ростелекома. Станция удовлетворяет всем критериям на получение официального статуса российского оборудования.

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