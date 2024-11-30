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Алкоголь «превратит» мужчин в женщин

Источник:
Sibnet.ru
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Употребление алкоголя в подростковом возрасте нарушит гормональный баланс, и внешность мальчиков приобретет женские черты, во взрослом возрасте спиртное может превратить мужчину в импотента, сообщила гинеколог лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

У юношей токсины от распада алкоголя влияют на выработку тестостерона — гормона, благодаря которому фигура мальчика формируется по мужскому типу.

«Если злоупотреблять алкоголем, сместится баланс между тестостероном и эстрогеном — мужским и женским половыми гормонами — и вместо наращивания мышц и укрепления костей организм будет заниматься откладыванием жировой ткани по женскому типу, то есть в области живота, бедер, молочных желез», — объяснила врач.

«Регулярная интоксикация способна вызвать сексуальную дисфункцию: снижение либидо, эректильные нарушения», — сказала Уланкина.

Неконтролируемое употребление алкоголя приводит к проблемам с фертильностью: меняется уровень эстрадиола и тестостерона, что может привести к ухудшению выработки спермы или снижению ее качества.

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Жизнь #Здоровье
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И не говори. Все западные СМИ точно с ума сошли... Ты сам то как? Медкомиссию прошёл? В пехоту годен??

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верим. ну не будет же он врать