Алкоголь «превратит» мужчин в женщин

Употребление алкоголя в подростковом возрасте нарушит гормональный баланс, и внешность мальчиков приобретет женские черты, во взрослом возрасте спиртное может превратить мужчину в импотента, сообщила гинеколог лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

У юношей токсины от распада алкоголя влияют на выработку тестостерона — гормона, благодаря которому фигура мальчика формируется по мужскому типу.

«Если злоупотреблять алкоголем, сместится баланс между тестостероном и эстрогеном — мужским и женским половыми гормонами — и вместо наращивания мышц и укрепления костей организм будет заниматься откладыванием жировой ткани по женскому типу, то есть в области живота, бедер, молочных желез», — объяснила врач.

«Регулярная интоксикация способна вызвать сексуальную дисфункцию: снижение либидо, эректильные нарушения», — сказала Уланкина.

Неконтролируемое употребление алкоголя приводит к проблемам с фертильностью: меняется уровень эстрадиола и тестостерона, что может привести к ухудшению выработки спермы или снижению ее качества.