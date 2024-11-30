Американский эсминец-невидимка получит гиперзвуковое оружие

Американский эсминец-невидимка USS Zumwalt получит гиперзвуковое оружие для точных и быстрых ударов с больших расстояний. Рабочие уже приступили к монтажу соответствующих установок.

Предположительно, USS Zumwalt станет участником программы Conventional Prompt Strike, в рамках которой разрабатывается перспективное оружие. Эсминец будет стрелять баллистической ракетой, выпускающей перед поражением цели гиперзвуковой планирующий снаряд.

Новейший Zumwalt будет оснащен четырьмя ракетными установками, каждая из которых будет оснащена тремя ракетами, что в общей сложности составит 12 гиперзвуковых вооружений на корабль, пишет Associated Press.

Стоимость проекта Zumwalt уже превысила 7,5 миллиарда долларов. Некоторые американские военные считают разработку дорогостоящей ошибкой, так как изначально он разрабатывался для инновационной высокоточной артиллерии, создание которой в итоге отменили.

Корабль прибыл на верфь в штате Миссисипи летом 2023 года, после чего специалисты начали сложные работы по интеграции новой системы вооружения. Ожидается, что в декабре начнется следующий раунд испытаний передового эсминца.