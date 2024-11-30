Установлены личности подозреваемых в подрыве «Северных потоков»

Установлены личности двух подозреваемых в подрыве газопроводов «Северные потоки», сообщил генеральный прокурор Германии Йенс Роммель.

«Личности других фигурантов, мотивация преступления и, в частности, вопрос о возможном государственном контроле за операцией являются предметом продолжающегося расследования», — рассказал он в интервью Der Spiegel.

Чиновник при этом не стал раскрывать сведения о подозреваемых, личности которых удалось установить. Он также отказался отвечать на вопрос о возможной причастности Украины к подрыву российских газопроводов.

«Произошло серьезное нападение на энергоснабжение нашей страны, которое было направлено на дестабилизацию экономики и общества вне зависимости от каких-либо политических договоренностей», — подчеркнул он.

Подрыв газопроводов произошел в ночь на 26 сентября 2022 года. Изначально расследованием занялись Германия, Швеция и Дания, однако две последние страны в феврале 2024 года его прекратили. Россию к разбирательству не допустили.