Нотариусы с 1 декабря начнут работать по-новому

Российские нотариусы с 1 декабря 2024 года будут участвовать в противодействии отмыванию доходов, сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельных и имущественных отношений Сергей Гаврилов.

Нотариусы получат право отказать в совершении нотариальных действий, если у них возникнут обоснованные подозрения в том, что сделка направлена на отмывание денег. Кроме этого, они смогут сразу же уведомить об этом Федеральную службу по финансовому мониторингу.

«Если нотариус совершает исполнительную надпись или удостоверяет медиативное соглашение, он обязан убедиться в том, что обязательства сторон реальны, а заявленный долг не является фиктивным», — цитирует депутата «Российская газета».

Для этого заявитель должен представить банковский документ, подтверждающий передачу денежных средств заемщику, а нотариус направит запрос в банк для проверки подлинности. Это предотвратит использование нотариальных услуг для легализации незаконных доходов.

Особое внимание уделяется сделкам, связанным с крупными денежными суммами, депозитами или увеличением уставного капитала компании. Теперь нотариусы обязаны идентифицировать клиентов, собирая подробную информацию о физических и юридических лицах.

Кроме этого, нотариусы с использованием запроса в органы финансового контроля могут «заморозить» денежные средства или ценные бумаги клиента, если есть основания полагать, что они связаны с подозрительными действиями.