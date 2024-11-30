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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Названа лучшая игра 2024 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © скриншот Helldivers 2

Кооперативный шутер Helldivers 2 стал триумфатором премии TIGA Awards 2024, организаторы которой присуждают награды за выдающиеся достижения в игровой индустрии.

Helldivers 2 победил в категориях «Лучший визуальный дизайн», «Лучшие инновации», а также в главной номинации — «Игра года», следует из официальной трансляции церемонии TIGA Awards 2024.

Шутер Helldivers 2 был разработан шведской компанией Arrowhead Game Studios и выпущен Sony Interactive Entertainment для PlayStation 5 и ПК в 2024 году. Продажи игры за первые три дня после выхода превысили миллион копий.

Одержать победы в двух номинациях удалось Senua's Saga: Hellblade 2 («Лучший приключенческий экшен» и «Премия за разнообразие»), Still Wakes The Deep («Лучший аудиодизайн» и «Лучшее культурное наследие») и Paper Trail («Лучшая казуальная игра» и «Лучшая креативность»).

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Игры #Экшены
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