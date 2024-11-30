Россиянин оформил «хет‑трик Горди Хоу»

«Сан-Хосе Шаркс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сиэтл Кракен» со счетом 8:5 , при этом российский форвард Клим Костин оформил в игре так называемый хет-трик Горди Хоу.

Костин забросил шайбу, сделал результативную передачу, а в третьем периоде подрался с защитником «Сиэтла» Уильямом Боргеном. В итоге российского нападающего признали третьей звездой встречи. Всего в нынешнем сезоне он провел 14 матчей и набрал 3 (1+2) очка.

18-летний форвард «Шаркс» Маклин Селебрини, первый номер драфта НХЛ 2024 года, забросил шайбу и сделал передачу. В 14 матчах сезона у него 13 (8+5) очков.

«Акулы» набрали 21 очко в 26 матчах и занимают 14-е место в Западной конференции.