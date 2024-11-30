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Туристам предложили «военные туры» на Украину

Источник:
Sibnet.ru
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Украинские компании начали продавать иностранным туристам «военные туры» в разрушенные в результате боевых действий населенные пункты.

Стоимость таких туров начинается от 150 евро, пишет швейцарское издание Sarganserlander. При этом некоторые компании готовы доставить своих клиентов практически в зону боевых действий, однако за такой экстремальный «отдых» придется заплатить несколько тысяч евро.

Один из туристов, 34-летний американец Ник Тан, рассказал изданию, что в июле текущего года посетил Харьков и его окрестности. «Я просто хотел это увидеть, потому что считаю, что наша жизнь на Западе слишком комфортна и легка», — пояснил он.

Отмечается, что практика таких туров вызывает критику на Украине, так как иностранных туристов фактически развлекают показом разрушений и трудностей мирной жизни в условиях постоянных отключений воды и света.

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Жизнь #Туризм #Конфликты
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