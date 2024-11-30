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Внеземной кристалл подтвердил существование марсианской воды

Источник:
Sibnet.ru
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Изучение учеными из университетов Кертина и Аделаиды внеземного кристалла возрастом 4,45 миллиарда лет подтвердило существование воды на древнем Марсе.

Кристалл циркона был извлечен из знаменитого марсианского метеорита под названием NWA 7034. Этот реликтовый метеорит весом около 320 граммов известен под названием «Черная красавица» и был обнаружен в 2011 году в пустыне Сахара.

Уникальность данного метеорита — в его возрасте. Это древнейший из когда-либо датированных марсианских магматических материалов. Его изучение показало, что кристалл циркона сохранил на себе следы воздействия горячей жидкой воды.

Для анализа использовались методы наномасштабной визуализации и спектроскопии, говорится в статье ученых, опубликованной журналом Science Advances. Это помогло определить распределение элементов в цирконе, включая железо, алюминий, иттрий и натрий.

Данные элементы попали в него, когда циркон образовался 4,45 миллиарда лет назад, что доказывает присутствие жидкой воды — ключевого ингредиента для пригодной для жизни среды — во время ранней магматической активности Марса.

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Наука #Космос #Наука
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