Землю осыпало загадочными электронами из космоса

Европейские ученые впервые зафиксировали бомбардировку Земли электронами рекордно высоких энергий. Источник таких частиц остается загадкой, однако он находится относительно близко к нашей планете.

Энергии электронов традиционно маленькие — порядка сотен гигаэлектронвольт. Однако ученые с помощью обсерватории High Energy Stereoscopic System в Намибии обнаружили космические электроны с энергией 40 ТэВ, что в триллионы раз выше обычного.

Электроны быстро теряют энергию в космическом полете, поэтому специалисты предполагают, что частицы испустил неизвестный объект на расстоянии нескольких тысяч световых лет от Земли. Предположительно, источником является нейтронная звезда.

Исследователи отмечают, что обнаружить такие электроны достаточно сложно — их доля в потоке космических частиц достигает 1%, а после вхождения в атмосферу Земли они сталкиваются с атомами атмосферных газов и разрушаются.