Центробанк ужесточит выдачу микрозаймов

Законодательные ограничения для микрофинансовых организаций по выдаче «дорогих» займов физическим лицам начнут действовать с 1 июля 2025 года, сообщил директор департамента небанковского кредитования Центробанка Илья Кочетков.

С 1 июля 2025 года максимальная сумма переплат, которую МФО сможет начислять заемщику, не должна будет превышать 100% от тела долга. Сейчас этот показатель составляет 130%, уточнил представитель регулятора.

Также летом 2025 года для микрофинансовых компаний начнет действовать запрет на «новацию договора потребительского кредитования». Речь идет о ситуациях, когда клиент, не имеющий возможности погасить текущий заем в срок, берет новую ссуду для его погашения.

С 1 января 2026 года для МФО начнут действовать первые ограничения по количеству «дорогих» займов на одного заемщика. Клиент сможет иметь до двух займов одновременно, полная стоимость которых превышает 200%.

С 1 января 2027 года этот подход станет еще более жестким, начнет действовать ограничение «один заем в один руки» с полной стоимостью от 100%. Новую ссуду можно будет выдать клиенту только через три дня после погашения прежней.