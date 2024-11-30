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Кадыров показал Путина на троне

Источник:
Sibnet.ru
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Путин на троне
Путин на троне
Фото: © t.me/RKadyrov_95

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видеоролик с изображением президента Владимира Путина, сидящего на троне.

«Россия — мощь!!!», — подписал пост Кадыров. На картине, сгенерированной нейросетью, Путин сидит на деревянном троне. Российский лидер одет в длинное синее облачение, на нем высокие кожаные сапоги. На его плечах можно заметить эполеты, а на груди — медали.

«А вы хотите воевать с Россией? Вы же не успеете и глазом моргнуть», — говорит в ролике Путин своим настоящим голосом, наложенным поверх видеоряда. 

Соответствующее реальное высказывание президента прозвучало в начале февраля 2022 года в ответ на вопрос французских журналистов.

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