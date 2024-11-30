Кадыров показал Путина на троне

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видеоролик с изображением президента Владимира Путина, сидящего на троне.

«Россия — мощь!!!», — подписал пост Кадыров. На картине, сгенерированной нейросетью, Путин сидит на деревянном троне. Российский лидер одет в длинное синее облачение, на нем высокие кожаные сапоги. На его плечах можно заметить эполеты, а на груди — медали.

«А вы хотите воевать с Россией? Вы же не успеете и глазом моргнуть», — говорит в ролике Путин своим настоящим голосом, наложенным поверх видеоряда.

Соответствующее реальное высказывание президента прозвучало в начале февраля 2022 года в ответ на вопрос французских журналистов.