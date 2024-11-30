Полигон на Новой Земле готов к ядерным испытаниям

Российский полигон на архипелаге Новая Земля готов к возможному возобновлению ядерных испытаний, заявил бывший начальник 12-го Главного управления Минобороны РФ генерал-полковник Владимир Верховцев.

«Полигон на Новой Земле уже несколько лет полностью готов к возобновлению ядерных испытаний. Если должностные лица, которые принимают персональное решение по этому вопросу, примут его, то мы готовы это сделать в самое ближайшее время», — сказал он.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в интервью ТАСС, что вопрос возобновления ядерных испытаний стоит перед Москвой на фоне эскалационного курса США, ситуация остается сложной и постоянно рассматривается во всем комплексе.

12-е Главное управление Минобороны РФ занимается хранением, эксплуатацией и обслуживанием ядерных боеприпасов.