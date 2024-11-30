Найден новый самый старый мужчина на Земле

Бразилец Жоау Маринью Нету признан новым старейшим мужчиной в мире, сообщает официальный сайт Книги рекордов Гиннесса.

Нету в настоящее время 112 лет и 52 дня, говорится в сообщении. Статус старейшего мужчины на планете он получил после смерти британца Джона Тиннисвуда 26 ноября.

Бразилец много лет живет в прибрежном штате Сеара и почти всю жизнь занимался фермерством. Он вдовец, у него шестеро детей, 22 внука, 15 правнуков и трое праправнуков.

Список долгожителей всех времен по-прежнему возглавляет японец Дзироэмон Кимура, который скончался в 2013 году, прожив 116 лет и 54 дня. Самая пожилая из живущих женщин на планете — 116-летняя Томико Итоока из Японии.