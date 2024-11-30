Создана самая масштабная симуляция Вселенной. ВИДЕО

Специалисты Национальной лаборатории Оук-Ридж в США выполнили самое масштабное моделирование Вселенной, охватившее объем более 31 миллиарда кубических мегапарсек.

Для этого ученые использовали свыше 9 тысяч вычислительных узлов суперкомпьютера Frontier, которые состояли из 36 тысяч видеокарт AMD, пишет ScienceAlert. Эксперимент под названием ExaSky поможет понять эволюцию Вселенной, а также исследовать природу темной материи.

Симуляция включает гравитационное взаимодействие темной и обычной материи, динамику горячих газов, формирование звезд, галактик и черных дыр. Такой комплексный подход, известный как космологическая гидродинамическая симуляция.

На опубликованном учеными видео показано, как массивное скопление галактик собирается в объеме пространства размером около 300 тысяч кубических мегапарсеков. Это всего лишь 0,001% от всего объема симуляции.

Отмечается, что моделирование впервые удалось провести в столь большом масштабе благодаря обновленным алгоритмам и огромной вычислительной мощности суперкомпьютера. В итоге исследователям удалось добиться высокой физической реалистичности.

Симуляции помогут ученым понять, как Вселенная эволюционировала на протяжении миллиардов лет, а также откроют новые возможности для изучения природы темной материи и других ключевых процессов космологии.