Ким Чен Ын оценил удар «Орешником»

Удар России баллистической ракетой «Орешник» по объекту в Днепре является «уместной и эффективной мерой», уведомляющей США, Запад и Украину о серьезности ситуации и «воле к жестким контрмерам», заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Он уточнил, что КНДР будет на постоянной основе поддерживать действия России в защиту суверенитета и территориальной целостности в рамках противостояния «империалистическим гегемонистским проискам», передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Разрешение Запада Украине на дальнобойные удары вглубь России Ким Чен Ын назвал непосредственным военным вмешательством в конфликт. Ответные действия Москвы КНДР считает реализацией права на самооборону.

Ким Чен Ын 29 ноября принял в Пхеньяне российскую делегацию во главе с министром обороны Андреем Белоусовым. В ходе визита лидер КНДР заверил, что правительство, армия и народ Северной Кореи «и впредь будут неизменно поддерживать политику России».

Президент России Владимир Путин сообщил об ударе «Орешником» 21 ноября. Тот был нанесен по заводу «Южмаш» в Днепре в ответ на удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по военным объектам в Брянской и Курской областях.