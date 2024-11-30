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Манулы успешно зажировались к зиме в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Манулы в Новосибирском зоопарке успешно завершили процесс зажировки и полностью готовы к зиме — у них не только округлились бока, но и распушились шубки.

Осенью манулы начинают больше есть и меньше двигаться, чтобы быстрее набрать вес и не мерзнуть.

«В Новосибирском зоопарке в 2024 году появились 12 котят манулов. Сейчас они все уже готовы к своей первой зиме», — говорится в сообщении зоопарка в соцсетях.

Благодаря жировой прослойке и густой шерсти эти животные способны выдерживать до минус 50 градусов.


Это одна из самых малоподвижных диких кошек. В условиях достатка пищи манулы почти не перемещаются. Однако, уверяет зоопарк, увидеть их можно: «Манулы иногда выглядывают из своих домиков и показывают какие они милые и пушистые!».

Манул находится под угрозой исчезновения и занесен в Красную книгу. На территории России насчитывается около 5 тысяч особей, в основном эти скрытные кошки обитают в горах республиках Алтай, Тыва, Бурятия и в Забайкальском крае.

Как манул маскируется в горах. ФОТО
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Жизнь #Звери #Новосибирск
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