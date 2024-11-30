Россия отложила пилотируемые полеты на Луну

Орбитальный аппарат «Луна-26» планируется к запуску в сентябре 2027 года, сообщил гендиректор научно-производственного объединения имени Лавочкина Дмитрий Яременко.

«Запуск "Луны-26" запланирован на сентябрь 2027 года с резервной датой в октябре 2027 года», — сказал Яременко в интервью порталу Pro Космос.

Ранее академик Российской академии наук Лев Зеленый сообщил, что работы по созданию комплекса научной аппаратуры для автоматических станций «Луна-26» и «Луна-27» практически завершены.

При этом сроки запуска пилотируемой лунной программы откладываются из-за отсутствия денежных средств на создание сверхтяжелой ракеты-носителя. Летные испытания такой ракеты могут состояться не ранее 2033 года.

Первая в истории современной России лунная миссия должна была состояться в 2015 году с запуском автоматической станции «Луна-25». Однако сроки неоднократно переносили. 11 августа 2023 года Россия все же запустила «Луну-25», однако станция потерпела крушение.

«Луна-26» — перспективный космический аппарат, предназначенный для дистанционных исследований поверхности естественного спутника Земли. Аппарат будет осуществлять картографирование минералогического состава Луны.