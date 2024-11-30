НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Россия отложила пилотируемые полеты на Луну

Источник:
ТАСС
351 2

Орбитальный аппарат «Луна-26» планируется к запуску в сентябре 2027 года, сообщил гендиректор научно-производственного объединения имени Лавочкина Дмитрий Яременко.

«Запуск "Луны-26" запланирован на сентябрь 2027 года с резервной датой в октябре 2027 года», — сказал Яременко в интервью порталу Pro Космос.

Ранее академик Российской академии наук Лев Зеленый сообщил, что работы по созданию комплекса научной аппаратуры для автоматических станций «Луна-26» и «Луна-27» практически завершены.

При этом сроки запуска пилотируемой лунной программы откладываются из-за отсутствия денежных средств на создание сверхтяжелой ракеты-носителя. Летные испытания такой ракеты могут состояться не ранее 2033 года.

Первая в истории современной России лунная миссия должна была состояться в 2015 году с запуском автоматической станции «Луна-25». Однако сроки неоднократно переносили. 11 августа 2023 года Россия все же запустила «Луну-25», однако станция потерпела крушение.

«Луна-26» — перспективный космический аппарат, предназначенный для дистанционных исследований поверхности естественного спутника Земли. Аппарат будет осуществлять картографирование минералогического состава Луны.

Еще по теме
«Мини‑Луна» начнет отдаляться от Земли
Ударная волна от столкновения галактик достигла Земли
Галактики-монстры нашли в ранней Вселенной
Смогут ли люди добраться до других звезд
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
МИД ответил на заявление НАТО о превентивных ударах по России
Силуанов назвал курс доллара благоприятным для экспортеров
Киев выдвинул России условие для мирных переговоров
Россия нанесла массированный удар по Украине
Обсуждение (2)
Картина дня
Полигон на Новой Земле готов к ядерным испытаниям
Польша отгородится от Украины «Восточным щитом»
Центробанк ужесточит выдачу микрозаймов
Кадыров показал Путина на троне
О самом главном
Чем выгорание отличается от депрессии
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
51
СВР узнала о планах НАТО ввести на Украину 100 тыс. «миротворцев»
48
The Economist узнал о готовности ВСУ обменять территории на мир
34
Россия нанесла массированный удар по Украине
21
Путин извинился перед Меркель за эпизод с собакой
20
Силуанов назвал курс доллара благоприятным для экспортеров