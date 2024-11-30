Определился победитель шоу «Голос. Дети 11»

Василий Иголкин из команды Димы Билана стал победителем 11-го сезона проекта «Голос.Дети.

В финал прошли девять участников, среди которых была выбрана тройка суперфиналистов. В нее, Кроме Иголкина, вошли Саид Галиуллин (команда Jony) и Арина Точилова (команда Юлианы Карауловой).

Василий Иголкин в суперфинале исполнил песню Муслима Магомаева «Синяя вечность». Он и Саид Галиуллин чуть не разделили победу — у участника команды Jony было 42,5% зрительских голоса, а у Иголкина всего на 2,8% больше — 45,3%.