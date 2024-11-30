НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Определился победитель шоу «Голос. Дети 11»

Источник:
Sibnet.ru
190 0
Фото: © Первый канал

Василий Иголкин из команды Димы Билана стал победителем 11-го сезона проекта «Голос.Дети.

В финал прошли девять участников, среди которых была выбрана тройка суперфиналистов. В нее, Кроме Иголкина, вошли Саид Галиуллин (команда Jony) и Арина Точилова (команда Юлианы Карауловой).

Василий Иголкин в суперфинале исполнил песню Муслима Магомаева «Синяя вечность». Он и Саид Галиуллин чуть не разделили победу — у участника команды Jony было 42,5% зрительских голоса, а у Иголкина всего на 2,8% больше — 45,3%.


Еще по теме
Финал шоу «Голос. Дети 11» покажут 29 ноября в прямом эфире
Новые участники закончились в шоу «Звезды в джунглях»
Осталось два места в четвертьфинале шоу «Экстрасенсы. Реванш»
Ведьму доведут до ярости в новом выпуске «Экстрасенсы. Реванш»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
The Economist узнал о готовности ВСУ обменять территории на мир
МИД ответил на заявление НАТО о превентивных ударах по России
Силуанов назвал курс доллара благоприятным для экспортеров
Киев выдвинул России условие для мирных переговоров
Обсуждение (0)
О самом главном
Чем выгорание отличается от депрессии
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Все статьи
Самое обсуждаемое
48
The Economist узнал о готовности ВСУ обменять территории на мир
46
СВР узнала о планах НАТО ввести на Украину 100 тыс. «миротворцев»
34
Россия нанесла массированный удар по Украине
20
Силуанов назвал курс доллара благоприятным для экспортеров
18
Путин извинился перед Меркель за эпизод с собакой