Кремль оценил отправку миротворцев на Украину

Урегулирование конфликта на Украине требует устранения его первопричины, отправка миротворцев в этом не поможет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. Это раз. Во-вторых, у нас есть четкие параметры, необходимые для урегулирования», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков уточнил, что первопричины конфликта на Украине и условия для его урегулирования президент Владимир Путин изложил в своем выступлении перед руководящим составом российского МИД.

Российский лидер предлагал в качестве условий для начала переговоров вывод украинских войск из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, признание этих четырех регионов и Крыма частью России, нейтральный статус Украины и снятие санкций.