Стартовали продажи Lada Aura. ФОТО

АвтоВАЗ объявил старт продаж Lada Aura, машины начнут поступать в дилерские центры Москвы и Санкт-Петербурга с 30 ноября, сообщает пресс-служба автозавода.

Цена базовой комплектации — 2,6 миллиона рублей, купить бизнес-седан могут все желающие. В базе Lada Aura включает четыре подушки безопасности, систему контроля слепых зон, парковочные датчики спереди и сзади, круиз-контроль, обогрев руля и кресел.

В комплектации Status стоимостью от 2,8 миллиона рублей салон оформлен натуральной кожей, а подогрев заднего дивана расширенный — греется не только подушка, но и спинка. Авто также получил улучшенную медиасистему Lada Enjoy Vision Pro с 10-дюймовым экраном.

Что касается технической начинки, то здесь версии идентичны — Lada Aura имеет 1,8-литровый мотор мощностью 122 лошадиные силы, который сочетается с китайским вариатором WLY CVT18. Доступны три цвета: черный, серебристый и коричневый.

Предзаказ Lada Aura с завтрашнего дня будет доступен в любом официальном центре Lada. Поставки машин в регионы начнутся на следующей неделе.