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Путин ввел налоги на криптовалюты и майнинг

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин подписал закон №418-ФЗ, который вводит в Налоговый кодекс правила налогообложения доходов и расходов от майнинга, а также купли-продажи криптовалют.

Добыча криптовалюты с 1 ноября в России введена в правовое поле. После регистрации в специальном реестре налоговой службы компании и индивидуальные предприниматели могут заниматься майнингом.

Физические лица могут заниматься майнингом без регистрации в реестре, однако для этого нельзя нарушать лимит потребления электроэнергии, он установлен на уровне 6 тысяч киловатт-часов в месяц.

Подписанный главой государства закон устанавливает, что операции с цифровой валютой не облагаются налогом на добавленную стоимость, но майнеры будут платить другие налоги: юридические лица — налог на прибыль, который составит 25%, а физические лица — НДФЛ.

Как посчитают налоги

Доход от майнинга включат в общую налогооблагаемую базу, здесь предстоит платить по новой прогрессивной ставке НДФЛ 13–22%. Доход от трейдинга подлежит включению в отдельную налоговую базу, он облагается налогом по ставке 13–15%.

Расходы на майнинг, включая затраты на оборудование и электроэнергию, признаются косвенными расходами и могут быть учтены при расчете налоговой базы. Кроме того, разрешается учитывать убытки от операций с криптовалютами за прошлые налоговые периоды.

Датой возникновения обязанности по оплате налога на прибыль для майнеров-юрлиц устанавливается дата получения цифровой валюты в результате майнинга, а также дата реализации цифровой валюты.

Майнер включает в свою налогооблагаемую базу добытую в результате майнинга криптовалюту по стоимости на момент получения и затем корректирует налоговую базу после продажи цифровой валюты.

Курс добытой криптовалюты определяется по данным бирж, объем торгов на которых превышает 100 миллионов рублей в день, а сама площадка размещает котировки в течение более чем трех лет.

Согласно документу, физические лица не вправе рассчитывать доход от майнинга или трейдинга в качестве дохода самозанятых. Новые правила налогообложения вступят в силу с 1 января 2025 года.

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