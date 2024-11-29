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Россия продлила продовольственное эмбарго

Источник:
Sibnet.ru
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Правительство России продлило продовольственное эмбарго до конца 2026 года, сообщает пресс-служба кабмина. Также расширен перечень стран, подпадающих под действие эмбарго — в список включили Новую Зеландию.

Кроме Новой Зеландии, в перечень входят США, страны Евросоюза, Канада, Великобритания, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн. Все они ранее ввели в отношении России санкции.

К запрещенным к ввозу продуктам относятся мясо, колбасы, рыба, морепродукты, овощи, фрукты, молочная и другая продукция. В прошлом году из списка запрещенной к ввозу продукции исключили молочную сыворотку, используемую в производстве детских сухих смесей.

Впервые запрет на импорт продовольствия был введен 6 августа 2014 года президентом Владимиром Путиным. В последующие годы срок действия эмбарго несколько раз продлевался, а список санкционных товаров корректировался.

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