Россия продлила продовольственное эмбарго

Правительство России продлило продовольственное эмбарго до конца 2026 года, сообщает пресс-служба кабмина. Также расширен перечень стран, подпадающих под действие эмбарго — в список включили Новую Зеландию.

Кроме Новой Зеландии, в перечень входят США, страны Евросоюза, Канада, Великобритания, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн. Все они ранее ввели в отношении России санкции.

К запрещенным к ввозу продуктам относятся мясо, колбасы, рыба, морепродукты, овощи, фрукты, молочная и другая продукция. В прошлом году из списка запрещенной к ввозу продукции исключили молочную сыворотку, используемую в производстве детских сухих смесей.

Впервые запрет на импорт продовольствия был введен 6 августа 2014 года президентом Владимиром Путиным. В последующие годы срок действия эмбарго несколько раз продлевался, а список санкционных товаров корректировался.