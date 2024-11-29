Кремль пригрозил Украине массированными ударами

Россия нанесет по Украине новые массированные удары, в случае применения западных дальнобойных, заявил официальный пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса на территории Украины, о котором накануне говорил президент России Владимир Путин, был ответом на удары западным дальнобойным вооружением по России, приводит РБК слова Пескова.

«В случае использования этих ракет (ATACMS и Storm Shadow) каждый раз будет даваться соответствующий ответ. Вот эти действия осуществлялись с нашей стороны в русле этого ответа и эта практика, как разъяснил вчера президент России, будет продолжаться», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Путин ранее заявил, что российская армия нанесла комплексный удар 90 ракетами и 100 беспилотными летательными аппаратами по территории Украины. По словам главы государства, удалось поразить 17 военных объектов, объектов оборонной промышленности и систем их обеспечения.