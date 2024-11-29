Суд в Новосибирской области приговорил к двум с половиной годам колонии-поселения женщину, безжалостно убившую новорожденную дочь. Ранее эта женщина пыталась избавиться от другого новорожденного ребенка, но он выжил, и мать осталась на свободе.

Как сообщает региональное СУ СК, 34-летняя женщина родила живую девочку в конце февраля 2024 года женщина в своем доме. После родов положила ребенка в ведро и оставила в подвале. Малышку обнаружили мертвой через две недели.

Осужденная мать не впервые попыталась избавиться от детей. В 2020 году она оставила дочь, рожденную несколько часов назад, на автобусной остановке. Тогда она прославилась на всю страну, попав в шоу «Мужское/Женское». Но в результате отделалась только административным наказанием и лишением прав на девочку, которая сейчас живет в приемной семье.

Суд Болотнинского района Новосибирской области признал женщину виновной по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка) и приговорил ее к двум годам и шести месяцам колонии-поселения.

При этом осужденная все еще не лишена родительских прав на трех старших детей. Прокуратура, а также органы опеки планирую выйти в суд с иском о лишении родительских прав после вступления приговора в силу.

По данным органов опеки Болотнинского района, до 2020 года семья в учреждениях системы профилактики не состояла и заявления на них не поступали, хотя женщина являлась многодетной матерью, воспитывая троих сыновей одна, так как отец отбывал срок в колонии за двойное убийство.