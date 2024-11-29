«Субстанция» с Деми Мур официально вышла онлайн в России

Боди-хоррор «Субстанция», главную роль в котором сыграла 60-летняя Деми Мур, стал доступен в онлайн-кинотеатрах, сообщила пресс-служба кинопрокатной компании «Вольга».

По сюжету, слава голливудской звезды Элизабет Спаркс (Деми Мур) осталась в прошлом, хоть она все еще ведет популярное фитнес-шоу на телевидении. Но, когда ее шоу собираются перезапустить с новой звездой, Элизабет решается принять уникальный препарат «Субстанцию». Так на свет появляется молодая и сексуальная Сью (Маргарет Куолли).

«Субстанция» — фильм-участник основного конкурса 77-го Каннского международного кинофестиваля, получивший приз за лучший сценарий. В мировом прокате собрал более 55 миллиардов долларов. В России картина преодолела отметку в полмиллиарда рублей кассовых сборов и сейчас занимает вторую строчку в списке самых кассовых зарубежных релизов 2024 года.

«Я хотела показать не настоящий Голливуд, а то, чем он представляется. Красота. Успех. Я специально не привязывала его к нашей современной реальности. Мы сняли его словно вне времени и пространства, сделав универсальным, как будто история могла произойти сегодня, вчера или завтра — а также где угодно», — рассказывала режиссер Корали Фаржа в интервью Vogue.

Фильм доступен в онлайн-кинотеатрах: «Иви», Okko, «Смотрим», «Кинопоиск».