Лишний вес у мужчин пагубно сказывается на мозге, в частности обладатели «пивного животика» начинают испытывать проблемы с памятью на десять лет раньше женщин, установили ученые Имперского колледжа Лондона.

В исследовании участвовали 34 тысячи человек с ожирением, гипертонией и диабетом второго типа. Результаты исследования опубликованы в медицинском журнале BMJ.

Выяснилось, что у мужчин с абдоминальным ожирением («пивным животиком») снижение функций мозга начинается в возрасте 55-74 лет. В то же время у женщин этот процесс наблюдается в более позднем возрасте – 65-74 года.

Исследование также показало связь между количеством жира на животе и уменьшением объема мозга – эта тенденция больше выявлена у мужчин.