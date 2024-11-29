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«Пивной животик» у мужчин ускорит потерю памяти

Источник:
BMJ
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Лишний вес у мужчин пагубно сказывается на мозге, в частности обладатели «пивного животика» начинают испытывать проблемы с памятью на десять лет раньше женщин, установили ученые Имперского колледжа Лондона.

В исследовании участвовали 34 тысячи человек с ожирением, гипертонией и диабетом второго типа. Результаты исследования опубликованы в медицинском журнале BMJ.

Выяснилось, что у мужчин с абдоминальным ожирением («пивным животиком») снижение функций мозга начинается в возрасте 55-74 лет. В то же время у женщин этот процесс наблюдается в более позднем возрасте – 65-74 года.

Исследование также показало связь между количеством жира на животе и уменьшением объема мозга – эта тенденция больше выявлена у мужчин.

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Жизнь #Здоровье
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