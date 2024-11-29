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Девушки стали проверять претендентов через ChatGPT

Источник:
Sibnet.ru
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Американка наткнулась на неочевидную, но интересную функцию нейросети – способность оценить рост человека по фотографиям. Этим она поделилась в социальных сетях, и девушки стали проверять через ChatGPT мужчин с сайтов знакомств.

Обман о росте — одно из самых частых преувеличений в мужских анкетах. Около половины мужчин лгут о своем росте так же, как женщины обманывают о возрасте. Поскольку высокий партнер психологически воспринимается как более сильный и привлекательный, прокмментировала в телеграм-канале Hi, AI! тренер по знакомствам Эльза Морек.

Для того, чтобы использовать функцию проверки роста, нужно загрузить в чат четыре фото с человеком. И написать команду-вопрос: «Какой рост?».

Важно, чтобы фон изображения не был пустым. ChatGPT берет во внимание все пропорции человека и окружения, делает анализ визуальных данных и выдает текстовый вывод о росте.

По оценкам девушек, активно пользующихся функцией, точность оценок нейросети колеблется в пределах 2,5-5 сантиметров. Но такая погрешность вполне позволяет более уверенно подходить к выбору партнера и избегать разочарований.

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