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Эксперты допустили рост ключевой ставки до 25%

Источник:
Sibnet.ru
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Банк России на ближайшем заседании в декабре может повысить ключевую ставку разом на 400 базисных пунктов, до 25% годовых, прогнозируют аналитики.

Ставка в 23% ожидалась при прогнозируемой инфляции на уровне 8,5% до конца текущего года. Сейчас траектория роста потребительских цен идет на уровень 10%, считают опрошенные РБК эксперты.

Еще одна причина для такого широкого шага — слабый рубль. На днях курс доллара поднимался выше 114 рублей. Утром в пятницу, 29 ноября, американская валюта стоила порядка 108 рублей, свидетельствуют данные Форекс.

Сам Банк России уже не раз давал сигналы о намерении продолжить ужесточать денежно-кредитную политику. Регулятор начал повышать ставку в июле, до этого на протяжении полугода она оставалась неизменной.

Сейчас ключевая ставка Банка России составляет рекордные 21% годовых.

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